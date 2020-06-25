Мужчина попытался расплатиться фальшивкой на АЗС в Карелии

23 июня на пульт централизованной охраны Беломорска поступил сигнал тревоги с одной из городских автозаправочных станций. Группа задержания выехала на место происшествия, сообщает пресс-служба Росгвардии.

На АЗС выяснилось, что один из клиентов попытался расплатиться 500-рублевой купюрой. Кассир же заметил признаки подделки и нажал тревожную кнопку.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину до прибытия следственно-оперативной группы. Им оказался 53-летний местный житель. Где он взял ненастоящую банкноту, не сообщается.