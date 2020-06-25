Житель Карелии лично перевел мошенникам 360 тысяч рублей

Очередной жертвой мошенников стал 36-летний житель Костомукши. Мужчина лишился 360 тысяч рублей, которые он взял в кредит, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как рассказал потерпевший, ему позвонили с неизвестного номера. Женщина представилась работницей банка и сообщила, что кто-то оформил кредит на имя костомукшанина. Чтобы отменить операцию, необходимо было оформить новую заявку на сайте. Когда она была одобрена, мужчину убедили снять деньги в банкомате и перевести их на четыре неизвестных ему номера. На этом общение резко оборвалось.

Полиция проводит проверку по факту хищения и напоминает жителям республики, что всю информацию о действиях со счетом нужно уточнять через официальные источники.