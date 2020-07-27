Жительница Петрозаводска продавала диван и стала жертвой мошенников

Очередной жертвой дистанционных мошенников стала 41-летняя жительница Петрозаводска. Женщина пострадала при продаже своего дивана через Интернет, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Горожанке позвонил потенциальный покупатель. Он рассказал, что диван ему понравился, и он хочет сразу заплатить за него. Мужчина попросил женщину назвать ему данные банковской карты. Затем на счет петрозаводчанки поступила некая сумма. Собеседник снова позвонил и сообщил, что случайно перевел больше, чем было нужно, и попросил вернуть деньги. Женщина отправила на указанный счет 14500 рублей и только потом заметила, что покупатель перевел деньги за диван с одного ее счета на другой. Тем самым, денег лишилась сама петрозаводчанка.

Полиция проводит проверку по факту совершения преступления. Стражи порядка просят жителей республики никому не сообщать данные своих счетов.