27 июля 2020, 12:11
Подросток получил тяжелые травмы, перелезая через грузовой состав
16-летний петрозаводчанин, решивший сократить путь на железной дороге, находится в больнице
В Петрозаводске серьезно травмирован подросток, который решил сократить путь и полез через грузовой состав на железной дороге, сообщает Управление на транспорте МВД РФ по СЗФО.
Инцидент произошел 26 июля в девятом часу вечера.
«Юноша, для того, чтобы сократить путь, стал перелезать через грузовой состав. В результате 16-летний молодой человек получил термический ожог дугой головы, туловища и конечностей, вывих и повреждение связок ноги»,
- пишут полицейские.
Мальчик госпитализирован. Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.