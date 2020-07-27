Подросток получил тяжелые травмы, перелезая через грузовой состав

В Петрозаводске серьезно травмирован подросток, который решил сократить путь и полез через грузовой состав на железной дороге, сообщает Управление на транспорте МВД РФ по СЗФО.

«Юноша, для того, чтобы сократить путь, стал перелезать через грузовой состав. В результате 16-летний молодой человек получил термический ожог дугой головы, туловища и конечностей, вывих и повреждение связок ноги»,