Мотоциклист попал в ДТП, наехав на дорожную выбоину в Карелии

Авария с участием мотоциклиста произошла в минусшее воскресенье, 26 июля, в Питкярантском районе Карелии на 56 км (129 м) автодороги «Олонец – Питкяранта – Ляппясилта», сообщает ГИБДД по РК.

«В 17:50 водитель мотоцикла Хонда VFR-800 при движении допустил наезд на выбоину на проезжей части дороги с последующим падением мотоцикла. 29-летний мотоциклист, житель Ленинградской области, получил травмы. Обстоятельства ДТП выясняются»,

– говорится в сообщении автодорожной полиции.

Всего на дорогах республики в воскресенье, 26 июля, произошло 5 дорожных аварий.