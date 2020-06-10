Мошенники украли у пожилой жительницы Карелии больше 500 тысяч рублей

Две жительницы Карелии стали очередными жертвами дистанционных мошенников. Со счетов женщин были украдены значительные суммы, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Так, 73-летней жительнице Кондопоги поступил неожиданный звонок. Собеседник представился сотрудником службы безопасности банка и рассказал, что со счета женщины кто-то пытается украсть деньги. Взволнованная пенсионерка сообщила незнакомцу данные своей карты и пароли из смс-сообщений. В итоге мошенник перевел на разные счета свыше 520 тысяч рублей.

Такая же история случилась и с 36-летней жительницей Сортавалы. Мошенник узнал данные карт своей собеседницы и перевел с дебетовой и кредитной карт в общей сложности 181 тысячу рублей.

В полиции напомнили, что при общении с незнакомцами стоит сохранять бдительность. Никому нельзя сообщать данные своих счетов. В случае появления подозрений стоит обратиться напрямую в банк.