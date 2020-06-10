Тринадцать человек погибли в ДТП в Карелии в январе-мае

В январе-мае 2020 года в Карелии произошло 205 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 13 человек и пострадал 261 человек, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Больше всего аварий случилось в Петрозаводске - 82. В них погибли два человека. В Прионежском районе в дорожных происшествиях погибли три человека.

21 ДТП произошло в Карелии по вине нетрезвых водителей. В них погибли двое - в Олонецком и Сортавальском районах. Травмы получили 25 человек.

В ГИБДД Карелии призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, не создавать своими действиями аварийных ситуаций и выбирать безопасную скорость движения.