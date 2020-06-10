В Лоухах двое местных не смогли победить приезжих даже с помощью бит

Двое жителей Лоухского района предстанут перед судом за незаконное проникновение в жилище, сообщает прокуратура Карелии.

Молодые люди, 20 и 25 лет в один из дней осенью прошлого года выпивали по случаю своей встречи. В какой-то момент они увидели двух незнакомцев, приехавших из другого поселка.

«Между ними возник словесный конфликт, переросший в потасовку, в которой приезжие одержали верх. Не найдя в себе сил смириться с поражением, обвиняемые, вооружившись бейсбольной битой, решили наказать обидчиков»,

- пишет прокуратура.

Прознав, где могут находиться обидчики, местная парочка ворвалась в дом и начала бить битой находившихся в доме людей.

«Несмотря на внезапность, нападавшие вновь были повержены»,

- уточняют в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 139 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица). Горе-нападавшим грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей, обязательные работы или арест до трех месяцев.

Кроме того, старший из нападавших привлечен судом к административной ответственности за побои хозяину дома, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 руб.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье.