Мужчины, подозреваемые в кражах, объявлены в розыск в Петрозаводске

Пресс-центр МВД РК опубликовал очередной пресс-релиз о розыске подозреваемых в совершении преступлений.

«Уголовным розыском Отдела полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску разыскиваются подозреваемые в совершении преступлений Василий Гармаш и Дмитрий Зверев», – говорится в сообщении

1. Гармаш Василий Иванович 1972 года рождения, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ.

2. Зверев Дмитрий Николаевич 1973 года рождения, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного статьей 158.1 УК РФ.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемых, полиция просит сообщить по телефонам: +7-911-415-25-87, +7(8142) 73-91-54 или 02 (с мобильного – 102). Конфиденциальность гарантируется.