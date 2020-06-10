Пассажир мопеда получил травмы по вине пьяного водителя

9 июня в 12 часов дня на 359 километре региональной автодороги «Долматово - Пудож» опрокинулся мопед, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

За рулем находился 30-летний мужчина, который был в состоянии алкогольного опьянения и не имел права на управление транспортным средством.

Водитель опрокинул мопед, его 34-летний пассажир и он сам получили травмы. Пострадавшие были доставлены в больницу.

