10 июня 2020, 10:56
Происшествия

Пассажир мопеда получил травмы по вине пьяного водителя

Мужчина управлял транспортным средством без прав

9 июня в 12 часов дня на 359 километре региональной автодороги «Долматово - Пудож» опрокинулся мопед, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

За рулем находился 30-летний мужчина, который был в состоянии алкогольного опьянения и не имел права на управление транспортным средством.

Водитель опрокинул мопед, его 34-летний пассажир и он сам получили травмы. Пострадавшие были доставлены в больницу.
 

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авария
пьяный водитель
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