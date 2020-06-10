Петрозаводчанин днем открыто похитил шесть бутылок шампуня

Представители одного из сетевых магазинов Петрозаводска обратились в полицию с заявлением о хищении товара, сообщает МВД Карелии.

Неизвестный мужчина средь бела дня в магазине похитил сразу шесть бутылок шампуня и несмотря на все попытки продавцов его остановить, покинул магазин. Ущерб составил 1459 рублей.

Полиции удалось задержать подозреваемого, 21-летнего петрозаводчанина. Столько шампуня ему потребовалось вовсе не для гигиенических целей. Шампунь он продал на улице, а деньги истратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ.

Напомним, в конце мая другой петрозаводчанин также похитил четыре флакона шампуня.