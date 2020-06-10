Гости Карелии попали в ДТП в Сегежском районе

Вчера на 661 километре федеральной трассы «Кола» в Сегежском районе произошло ДТП, в котором пострадал 29-летний пассажир. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.

35-летний водитель автомобиля «ВАЗ», житель Новгородской области, съехал в кювет. В результате машина опрокинулась.

В автомобиле находился также пассажир, житель Московской области. Он получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение. По информации ГИБДД авария произошла вследствие переутомления водителя.

