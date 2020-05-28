Петрозаводчанин попытался украсть шампунь из магазина

Очередного подозреваемого в магазинной краже задержали полицейские Петрозаводска. 46-летний горожанин украл с полки торговой точки четыре флакона шампуня общей стоимостью 600 тысяч рублей.

Происходящее заметила сотрудница магазина, которая попыталась остановить мужчину. Однако злоумышленнику удалось сбежать, сообщает МВД.

Вскоре полицейские вычислили грабителя, тот дал признательные показания. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело.