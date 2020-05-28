«Волга» сбила внезапно выехавшую на дорогу велосипедистку

Авария с участием автомобиля «Волга» и велосипедистки произошла 27 мая в 18:30 на федеральной дороге А-119 «Вологда - Медвежьегорск».

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 35-летний водитель автомобиля столкнулся с велосипедисткой, которая двигалась попутно по обочине, а затем внезапно выехала на дорогу, не убедившись в безопасности маневра.

В ДТП пострадала 17-летняя велосипедистка. Ей оказали медицинскую помощь.