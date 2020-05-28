28 мая 2020, 09:43
Происшествия

«Волга» сбила внезапно выехавшую на дорогу велосипедистку

В аварии в Медвежьегорском районе пострадала 17-летняя девушка

Авария с участием автомобиля «Волга» и велосипедистки произошла 27 мая в 18:30 на федеральной дороге А-119 «Вологда - Медвежьегорск».

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 35-летний водитель автомобиля столкнулся с велосипедисткой, которая двигалась попутно по обочине, а затем  внезапно выехала на дорогу, не убедившись в безопасности маневра.

В ДТП пострадала 17-летняя велосипедистка. Ей оказали медицинскую помощь.

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Метки: 
ДТП
новости Карелии
Медвежьегорский район
ГИБДД
велосипед
транспорт