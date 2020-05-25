Жительница Карелии лишилась денег после странного общения в соцсети

Пожилая жительница Карелии стала очередной жертвой дистанционных мошенников. Все началось с того, что в популярной соцсети к ней в друзья добавилась давняя знакомая. Женщину это удивило, поскольку этот человек уже был в друзьях. На она все равно добавила аккаунт, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Новая подруга в личном сообщении рассказала о том, что банк предлагает своим клиентам получить некую выплату в размере нескольких тысяч рублей. Нужно было только сообщить номер своей карты, код с обратной стороны и пароли из смс-сообщений. Жительница Олонецкого района купилась на эту удочку и отправила все данные лже-подруге.

В этот момент пенсионерка уронила гаджет и смогла собрать его только на следующий день. Тогда она и узнала, что с ее счета списаны 15 тысяч рублей. После проведения подозрительной операции счет был заблокирован банком.

После этого было написано заявление в полицию. Стражи порядка проводят проверку по факту совершения мошенничества.