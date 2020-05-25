Молодая мама украла для своего ребенка коляску соседей по подъезду

32-летняя жительница Петрозаводска была вынуждена обратиться в полицию. У нее пропала коляска, которая хранилась в подъезде общежития, где живет потерпевшая. Ущерб был оценен в 7 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Стражи порядка выяснили, что кражу совершила 24-летняя соседка заявительницы по подъезду. Она живет двумя этажами выше.

Подозреваемая рассказала, что в один из дней пошла гулять со своим маленьким ребенком и увидела в подъезде коляску, которой решила воспользоваться. Вещь ей так понравилась, что возвращать ее она не стала. Похищенное имущество было изъято полицейскими.

Возбуждено уголовное дело о краже. Ранее проблем с законом у молодой мамы не возникало.