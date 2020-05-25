Многолюдная вечеринка в Петрозаводске закончилась преступлением

46-летняя жительница Петрозаводска была вынуждена обратиться в полицию. Она пожаловалась на то, что мужчина, с которым она была едва знакома, украл ее мобильник стоимостью 10 тысяч рублей. Стражи порядка разобрались в ситуации, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что потерпевшая отдыхала в большой компании. Народ выпивал. Один из гостей - 31-летний мужчина - внезапно покинул вечеринку, прихватив с собой чужой телефон. Как позже он рассказал оперативникам, воспользовался тем, что гости перестали следить за своими вещами. Гаджет был продан, а деньги потрачены на спиртное.

По факту кражи возбуждено уголовное део, ведется следствие.