02 сентября 2020, 15:52
Сотрудник службы безопасности банка выманил у женщины 50 тысяч рублей
Карельская полиция организовала проверку по факту мошенничества
Мошенники использовали традиционную уловку, чтобы обмануть жительницу Пряжинского района.
В телефонном разговоре незнакомец представился сотрудником службы безопасности банка, рассказали в МВД. Звонивший сообщил 56-летней женщине, что кто-то пытается похитить у нее деньги.
Собеседник назвал пенсионерке способ, как можно защитить ее сбережения. Ей предложили снять 50 тысяч рублей со своего счета и зачислить на другой.
Незнакомец обещал, что все деньги непременно вернутся. Но этого не произошло, тогда женщина пришла в полицию. По факту мошенничества проводится проверка.