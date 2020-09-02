Сотрудник службы безопасности банка выманил у женщины 50 тысяч рублей

Мошенники использовали традиционную уловку, чтобы обмануть жительницу Пряжинского района.

В телефонном разговоре незнакомец представился сотрудником службы безопасности банка, рассказали в МВД. Звонивший сообщил 56-летней женщине, что кто-то пытается похитить у нее деньги.

Собеседник назвал пенсионерке способ, как можно защитить ее сбережения. Ей предложили снять 50 тысяч рублей со своего счета и зачислить на другой.

Незнакомец обещал, что все деньги непременно вернутся. Но этого не произошло, тогда женщина пришла в полицию. По факту мошенничества проводится проверка.