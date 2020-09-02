В Петрозаводске несовершеннолетние вскрыли магазин и вынесли алкоголь

Ночью 25 августа в дежурную часть полиции Петрозаводска поступила информация о незаконном проникновении в продуктовый магазин на улице Московской, сообщает МВД по РК.

Прибывшие на место полицейские обнаружили повреждения на одном из стеклопакетов. Из торгового зала исчезла алкогольная продукция на сумму более 17 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к хищению причастны двое ранее судимых подростков 15 и 17 лет. Сотрудникам полиции подозреваемые пояснили, что спиртные напитки они успели сбыть.

В настоящее время один из подозреваемых арестован за ранее совершенное преступление, в отношении второго фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.