Банду подростков, разгромивших торговый центр, осудили в Карелии

Костомукшский городской суд вынес приговор банде подростков, устраивавшей погромы в торговых точках города.

Напомним, волна погромов прокатилась по Костомукше с сентября по декабрь 2019 года. Предприниматели и местные жители были обеспокоены хищениями из торговых организаций. Позже было установлено, что в городе на севере Карелии бесчинствуют подростки.

21 августа суд признал пятерых подростков виновными в 23 эпизодах хищений, в том числе покушениях на кражу и одном угоне. Так, была установлена причастность несовершеннолетних к кражам, покушениям на кражи из подъездов, хлебных киосков, магазинов, секций торгового центра. Как сообщили в суде, в большинстве случаев преступления совершала группа подростков по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещения. Общий ущерб от преступных действий превысил 300 тысяч рублей.

Суд в зависимости от роли каждого из несовершеннолетних признал их виновными. Ранее двое из них уже были судимы за аналогичные преступления и успели понести наказание. В итоге двоим подросткам были назначены обязательные работы, троим назначен штраф, который должны будут заплатить их родители. Кроме того, были удовлетворены гражданские иски большинства потерпевших.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.