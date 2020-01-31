В карельской полиции раскрыли подробности погромов в Костомукше

Сотрудники карельской полиции проводят проверку, в ходе которой будет установлена причастность троих подростков к налетам в торговых точках Костомукши. Проверка проводится на основании заявления, которое поступило в полицию от администрации торгового центра, где ранее задержали подозреваемых.

Как рассказали порталу «Петрозаводск говорит» в пресс-службе МВД Карелии, в причастности к кражам и хулиганским выходкам в торговых точках подозревают троих молодых людей, которым по пятнадцать лет.

«В биографии каждого из них есть ряд правонарушений и возбужденные уголовные дела по имущественным преступлениям. Подростки состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних по Костомукше. Кроме того, они проходили в качестве подозреваемых по кражам»,

– отметили в ведомстве.

В МВД также рассказали, что на сегодня подтверждена причастность задержанных костомукшских подростков к более чем десяти случаям краж и хулиганства в торговых центрах.

Установлено также, что молодые люди, возможно, бесчинствовали в разных торговых точках города. В 2019 году в органы внутренних дел Костомукши поступали заявления о различных правонарушениях, в том числе кражах. Сейчас по ним проводится проверка. К этим преступлениям также могут быть причастны задержанные подростки.

Напомним, волна погромов прокатилась по Костомукше в ночь с 27 на 28 января. Банда детей била витрины магазинов и киосков, воровала деньги и портила товар. То, что унести не удалось, раскидывали и распыляли огнетушители на одежду и обувь.

Фото портала «64 параллель»