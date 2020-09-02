Десятки грибников пойманы на границе с Финляндией в августе этого года

Более пятидесяти грибников задержали на границе с Финляндией в августе 2020 года сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия, сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушения были зафиксированы и на территории Мурманской области.

В погрануправлении объясняют данные нарушения сезоном грибов и ягод, когда жители пытаются попасть в труднодоступные места для лучшего сбора. В ряде случаев, граждане, зная о существующих правилах пограничного режима, осознанно идут на их нарушение, надеясь избежать ответственности.

Все выявленные нарушители были привлечены к административной ответственности.