Мошенники убедили жителей Карелии взять кредиты и перевести им деньги

Работники службы безопасности банка убедили 30-летнего жителя Приладожья в том, что мошенники нацелились на его сбережения. Мужчину попросили взять кредит, обналичить деньги и перевести почти 293 тысяч рублей на продиктованные номера.

На аналогичную уловку попалась 69-летняя жительница поселка Надвоицы. Женщину убедили в том, что аферисты оформили на нее кредит, а чтобы аннулировать обязательства, ее попросили саму взять кредит и перевести деньги на безопасные счета. В итоге женщина лишилась 63 тысяч рублей.

Полиция организовала проверку по двум фактам мошенничества. (фото donvesti.ru)