Мужчину отправили в колонию строгого режима за три бутылки водки

33-летнего костомукшанина осудили за грабеж. Мужчина ранее был дважды судим за грабеж и кражи. В феврале прошлого года в магазине на улице Первомайской он спрятал под одежду три бутылки водки.

Работники торгового зала потребовали вернуть похищенный алкоголь, но грабитель сбежал. Ущерб оценили в 1 410 рублей. Было возбуждено уголовное дело. Мужчина сбежал от органов предварительного следствия и суда. Однако в мае 2021 года его задержали в Санкт-Петербурге и взяли под стражу, сообщил прокурор Костомукши Владимир Ушанов.

Суд отменил условное осуждение по предыдущему приговору и по совокупности приговоров назначил ему 2 года и 2 месяца колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу. (фото paramartha.ru)