20 июля 2021, 20:08
Легковой автомобиль и грузовик сбили лося на трассе «Кола»
ДТП с диким животным случилось в темное время суток за Сопохой в Кондопожском районе
Жесткая авария с вышедшим на дорогу диким животным произошла ночью в минувший понедельник в Кондопожском районе на трассе «Кола». Момент ДТП запечатлел видеорегистратор очевидца. Столкновение с лосем случилось 19 июля в 23:39 за населенным пунктом Сопоха, передает dtpptz.ru.
Вероятно, лось вышел на трассу, в момент встречного разъезда легкового и грузового автомобилей. Предположительно, после столкновения с легковым автомобилем, тушу лося отбросило на ветровое стекло грузовика. Фура выехала с дороги в кювет. По словам очевидца, люди живы.