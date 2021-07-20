20 июля 2021, 20:08
Происшествия

Легковой автомобиль и грузовик сбили лося на трассе «Кола»

ДТП с диким животным случилось в темное время суток за Сопохой в Кондопожском районе

Жесткая авария с вышедшим на дорогу диким животным произошла ночью в минувший понедельник в Кондопожском районе на трассе «Кола». Момент ДТП запечатлел видеорегистратор очевидца. Столкновение с лосем случилось 19 июля в 23:39 за населенным пунктом Сопоха, передает dtpptz.ru.

Вероятно, лось вышел на трассу, в момент встречного разъезда легкового и грузового автомобилей. Предположительно, после столкновения с легковым автомобилем, тушу лося отбросило на ветровое стекло грузовика. Фура выехала с дороги в кювет. По словам очевидца, люди живы.

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Кондопожский район