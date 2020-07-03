Мошенники за сутки украли у жителей Карелии более миллиона рублей

Жители Карелии за минувшие сутки отдали мошенникам более одного миллиона рублей. Среди жертв аферистов - четверо петрозаводчан, костомукшанин, жители Медвежьегорского, Прионежского, Пудожского и Сортавальского районов. Возраст потерпевших колеблется от 30 до 77 лет, сообщили в МВД. Стражи порядка проводят проверку по заявлениям.

Самой большой убыток понес 32-летний петрозаводчанин. Ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Мужчине сообщили о подозрительных операциях с его счетами и предложили защитить деньги.

Собеседник попросил назвать реквизиты карты, продиктовать коды доступа из поступивших на телефон смс. Спустя время петрозаводчанин обнаружил, что на его имя был оформлен кредит на сумму 385 тысяч рублей, но деньги были перечислены на различные счета.

Полиция призывает жителей к бдительности и не поддаваться уловкам мошенников.