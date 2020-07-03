03 июля 2020, 15:38
Уголовное дело возбудили в Карелии по факту падения ребенка из окна
Годовалый малыш находился в квартире с матерью, но в какой-то момент выпал с пятого этажа
Следователи возбудили уголовное дело по факту падения годовалого мальчика из окна квартиры, расположенной на пятом этаже жилого дома в Петрозаводске. Как уточнили в Следкоме по Карелии, уголовное дело возбуждено по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
По версии следователей, 1 июля ребенок находился в квартире вместе с матерью. В какой-то момент малыш выпал из окна. После произошедшего мальчика многочисленными телесными повреждениями доставили в Детскую республиканскую больницу.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.