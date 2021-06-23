Петрозаводчанин заплатил мошеннику 30 тысяч за несуществующие фары

Полиция раскрыла дело о дистанционном мошенничестве. Преступная история произошла в начале года. Петрозаводчанин откликнулся на объявление о продаже автомобильных фар в Интернете. Продавец и клиент обговорили условия сделки, петрозаводчанин перевел 30 тысяч рублей, но посылку с покупкой так и не получил, рассказали в МВД.

Стражи порядка выяснили, что предполагаемый злоумышленник находится в другом регионе. Они отправились в командировку и установили личность афериста. Им оказался ранее судимый 28-летний житель юга страны. Автомобильные фары молодой человек продал другому покупателю, а возвращать деньги жителю столицы Карелии не стал.

В родном регионе мужчина подозревается еще в нескольких преступлениях, он находится под арестом. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. (фото studygerman.ru)