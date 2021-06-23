Две женщины погибли в результате жуткой аварии в Пряжинском районе

Страшная авария унесла жизни нескольких людей в Карелии. Трагедия произошла накануне, 22 июня, в 18:20 в Пряжинском районе на трассе «Кола».

Участниками ДТП стали автомобиль «Хендай» и грузовик «Рено». По сообщению Госавтоинспекции, 38-летняя женщина-водитель при выезде на перекресток с второстепенной дороги совершила столкновение с грузовиком, который двигался по главной дороге.

Погибли две женщины. Водитель «Хендая» скончалась по пути в больницу. 18-летняя пассажирка иномарки умерла до приезда «скорой помощи». Еще два пассажира автомобиля «Хендай» получили травмы. Среди них – 17-летний юноша и 38-летняя женщина. Их госпитализировали. Проводится проверка, обстоятельства аварии устанавливаются. (фото autonews.ru, Konstantin Kokoshkin, ГИБДД РК)