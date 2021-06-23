Мотоциклист и автомобиль жестко столкнулись ночью в Петрозаводске

Серьезная авария с участием байкера произошла минувшей ночью в Петрозаводске. Дорожный инцидент в районе пересечения улицы Красноармейская и набережной Ла-Рошель перед мостом через Лососинку запечатлела камера компании «Ситилинк». Все произошло 22 июня в 23:23.

Легковой автомобиль совершал левый поворот. В это время мотоциклист двигался по Красноармейской в сторону Гоголя. Скорость, судя по всему, была далеко не маленькая. От удара мотоциклиста выкинуло из седла и отбросило вперед. Проезжавшие мимо автомобили остановились, люди побежали к байкеру. (фото скриншот)