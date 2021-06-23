Петрозаводчанин устроил себе шопинг за чужой счет

45-летняя петрозаводчанка сообщила в полицию о незаконном списании денег с банковской карты ее супруга. Женщина предполагала, что к этому может быть причастен знакомый мужа, сообщили в МВД.

Полицейские установили, что к краже причастен 45-летний ранее судимый за кражи житель столицы Карелии. Подозреваемый гостил у знакомого, когда застолье подошло к концу, и тот отправился спать, у гостя возникла преступная мысль. Он взял чужую карту из кошелька.

На удачу гостя, карта не была запаролена. Мужчина стал транжирить чужие деньги на алкоголь, продукты, подушку, одеяло, обувь. Мужчина потратил более шести тысяч рублей. Полицейские в ходе обыска изъяли у него все приобретенные товары. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. (фото sochi.com)