Бдительные земляки спасли женщину от перевода всех денег мошенникам
79-летняя жительница Сегежи обратилась в полицию и заявила, что у нее обманном похитили 25 000 рублей, сообщает МВД Карелии.
Женщина рассказала, что ей стали поступать звонки с незнакомых номеров. Мужчина сообщил о том, что с ее счета пытаются снять накопления и женщине необходимо отправиться к банкомату, обналичить деньги и перевести на якобы безопасный счёт.
Первый перевод в 25 тысяч рублей на незнакомый номер сегежанка выполнила, но на нее обратили внимание присутствующие. Они предположили, что пенсионерка имеет дело с мошенниками и посоветовали ей обратиться с заявлением в полицию.
В тот момент, когда женщина писала заявление, она еще раз перезвонила аферисту, который представился высокопоставленным сотрудником силового ведомства и попросил сделать дополнительный перевод, но женщина ему уже не поверила.
В тот же день, в Муезерском районе зарегистрировано заявление 69-летней местной жительницы, которая лишилась 66 тысяч рублей.
Женщине стало поступать множество звонков с неизвестных номеров. Абоненты представлялись менеджерами банка и сообщали о попытках оформления кредитных обязательств на имя заявительницы.
Мошенники убедили пенсионерку оформить онлайн-кредит, вызнали данные карты. Все эти действия якобы должны были предотвратить хищение, однако привели к несанкционированному списанию.
Фото с сайта tabulo.ru