06 апреля 2021, 10:26
Происшествия

В Карелии молодой человек обокрал спящего односельчанина

Увидев открыто лежащие деньги, олончанин не справился с искушением

59-летний житель одного из сел Олонецкого района Карелии обратился в полицию и заявил, что из его дома пропали  10 тысяч рублей, сообщает МВД Карелии.

Сотрудники полиции установили, что к краже причастен 26-летний односельчанин потерпевшего, который был вхож в дом заявителя.

Зайдя к потерпевшему, молодой человек обнаружил хозяина спящим. На виду лежали деньги – часть пенсии. Не беспокоя хозяина, он забрал их и ушел, а затем потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело.

Фото с сайта i.ytimg.com

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Метки: 
Карелия
Олонецкий район
МВД Карелии
полицейские
уголовное дело
деньги
Кража
воровство
хищение