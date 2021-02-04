Житель Лахденпохьи несколько дней переводил мошенникам крупные суммы

35-летний житель Лахденпохьи обратился в полицию Петрозаводска и заявил, что в течение нескольких дней переводил неизвестным крупные суммы, сообщает МВД Карелии.

Мужчина пояснил, что с ним на связь вышел человек, представившийся сотрудником службы безопасности одного из известных банков. «Сотрудник» предупредил жителя Карелии о том, что на его имя кто-то пытается взять кредит. Затем «работник» финансовой организации предложил пресечь противоправные действия и аннулировать кредит.

Для этого необходимо было оформить на себя долговые обязательства на 1 190 506 рублей, обналичить эту сумму и перевести её на новый «специальный» счёт. Как только деньги на него поступят, кредит автоматически закроется, а клиенту будет сделан возврат денежных средств. Так как по месту жительства нужного банкомата не нашлось, мужчина отправился в Санкт-Петербург. Выполнил все указания «специалиста» и вернулся обратно.

Однако на этом злоумышленники не остановились. На следующий день заявителю позвонил «сотрудник» уже другого кредитного учреждения. Рассказал уже знакомую ему историю и убедил жителя Лахденпохьи отправиться в Петрозаводск, оформить на себя кредит на 472 тысячи рублей, обналичить деньги и перевести их на «защищённый» счёт. Как только транзакция была совершена, с потерпевшим связался «специалист» ещё одного банка. В ходе разговора мужчину убедили взять третий кредит на сумму 300 тысяч рублей и проделать с деньгами вышеперечисленные действия. Самое смешное, что заявителю пытались навязать и четвёртый по счету заем, однако в этот момент он понял, что попался на уловку мошенников, и обратился в полицию.

В похожей ситуации оказалась 48-летняя жительница Муезерского района. Под предлогом «обнуления» оформленного на неё неизвестными кредита «работник банка» убедил женщину взять на себя долговые обязательства в размере 950 тысяч рублей. Она выполнила все указания звонившего «специалиста». То, что её обманули, женщина осознала лишь тогда, когда рассказала о случившемся своим знакомым. Они и порекомендовали ей написать заявление в правоохранительные органы. В настоящий момент по фактам мошенничества ведутся проверки. (фото tvzvezda.ru)