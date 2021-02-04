Оперативники изъяли полкило наркотиков у молодого жителя Карелии

Полицейским стало известно, что 26-летний уроженец Костомукши сбывает в Петрозаводске запрещенные сильнодействующие вещества. Молодого человека задержали с поличным, когда он делал «закладку» в январе 2021 года. Оперативники изъяли у него более 160 граммов наркотика синтетического и растительного происхождения, рассказали в МВД Карелии.

Незаконным бизнесом молодой человек промышлял с осени 2020 года. По сведениям органов внутренних дел, молодой человек «представлял» одну из торговых интернет-площадок, занимающихся незаконной деятельностью в крупных городах России. Партии запрещенных веществ подозреваемый хранил дома, когда поступал заказ, то отвозил в тайники. Во время обысков квартиры было изъято более 500 граммов синтетического наркотика. Молодой человек стал фигурантом уголовных дел о наркотиках. Ему инкриминируют около 20 эпизодов преступной деятельности. «Бизнесмен» помещен под стражу. Следственные действия продолжаются, устанавливаются возможные соучастники.

МВД Карелии предоставило видео, как у подозреваемого изымают пакеты со свертками запрещенных веществ.