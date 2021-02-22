Квартирант ловко запутал семью в Карелии, обманув на 100 тысяч рублей

Желание жительницы Кемского района сдать жилье, обернулось для ее семьи финансовыми проблемами. Об очередном мошенничестве рассказали в МВД Карелии.

53-летняя женщина разместила объявление о сдаче недвижимости в Интернете. Квартирант откликнулся быстро, сообщив по телефону, что приедет в Кемь на работу. Собеседник предложил внести предоплату и для этого попросил женщину отправиться в банк. Вместо себя женщина отправила мужа, поскольку была занята. Она передала мужу свой телефон и банковскую карту.

Собеседник так запутал мужчину, что тот перевел незнакомцу сбережения, а вдобавок раскрыл реквизиты нескольких счетов и озвучил коды из смс-сообщений. Итогом такого общения стало списание у семьи более 100 тысяч рублей. Полиция организовала проверку. (фото stv24.tv)