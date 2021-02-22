Автомобиль жителя Югры сгорел на севере Карелии

Автомобили сгорели накануне в Петрозаводске и районах Карелии. 21 февраля в 10:56 на пульт Единой службы Лоухского района поступило сообщение, что в поселке Чупа горит автомобиль «Лада Калина». Прибывшие к месту вызова поселковые пожарные быстро справились с огнем. В результате пожара, в автомобиле, принадлежащем жителю Ханты-Мансийского автономного округа (прим.ред. Югра), были повреждены моторный отсек и панель приборов. Причину пожара и материальный ущерб устанавливают специалисты.

Днем ранее, 20 февраля, горел автомобиль в поселке Новые Пески Пряжинского района. В результате пожара в автомобиле Renault Duster огнем был поврежден моторный отсек.

В этот же день ближе к вечеру в Петрозаводске на Шуйском шоссе по неустановленной пока причине загорелся автомобиль Skoda Fabia, принадлежащий жительнице города. В результате пожара огнем был поврежден моторный отсек на площади два квадратных метра. По всем этим пожарам проводится проверка. (фото beta.nv86.ru)