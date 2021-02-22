Замерзший трубопровод снова оставил без воды дома в Рабочеостровске

Поселок на севере Карелии снова терпит коммунальное бедствие. В Рабочеостровске второй раз за зиму из-за морозов замерзли трубы. Итог плачевный. Без воды остались не стало местная школа, Центр помощи детям и более десяти жилых домов на улицах Новая, Лесная и Строителей. О ЧП в поселке на своей странице «ВКонтакте» 21 февраля сообщил глава администрации Кемского района Дмитрий Петров.

К ликвидации коммунальной беды привлекли специалистов МУП «Кэсна», ООО «Рабочеостровское ЖХ», ООО «Карелводснаб». Как написал чиновник, при помощи паяльной лампы «удалось отогреть более 100 метров водопровода и спасти трубы от окончательного размерзания».

Петров также добавил, что участки труб, которые переложили в январе 2021 года в рамках ликвидации ЧС, не замерзли и «не потребовали усилий для восстановления водоснабжения».

«Остаются считанные метры и водоснабжение будет восстановлено»,

- уверял накануне чиновник.

Однако, судя по комментарию Петрова к своему посту, работы по отогреву промерзших участков продолжились утром 22 февраля. (фото со страницы Дмитрия Петрова)