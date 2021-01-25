25 января 2021, 18:37
В Рабочеостровске ликвидировали последствия коммунальной аварии
Дмитрий Петров сообщил о восстановлении водоснабжения поселка на севере Карелии
Водоснабжение в поселке Рабочеостровск в Кемском районе восстановлено полностью. О ликвидации последствий коммунальной аварии, вызванной аномальными морозами, сегодня сообщил глава администрации Кемского района Дмитрий Петров.
«К воде подключены школа, жилые дома, центр помощи детям»,
- написал чиновник. Однако продолжаются работы по утеплению и укреплению проложенных участков.
Напомним, 14 января из-за сильных морозов часть водопровода в поселке замерзла, без воды остались жилые дома и социальные объекты. В районе был объявлен режим ЧС, было решено проложить резервный водопровод. (фото vk.com)