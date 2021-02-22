Подозреваемых в серии краж молодых людей разыскивают в Петрозаводске

Полиция вновь обратилась за помощью к жителям Петрозаводска. Стражи порядка пытаются установить личности молодых людей, запечатленных на видео.

Сперва в кадре около витрины с алкоголем появляется один молодой человек, который быстро натягивает защитную маску до носа. Следом появляется второй молодой человек, но уже без маски, что в нынешних условиях пандемии является также нарушением. В кадр попадает, как один из них берет бутылку со спиртным и быстро прячет в карман куртки.

Полиция столицы Карелии разыскивают эту пару по подозрению в целой серии имущественных преступлений. Всех, кто узнал молодых людей на видео, просят звонить по телефону: +7-909-572-72-12.