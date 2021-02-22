22 февраля 2021, 12:55
Происшествия

Подозреваемых в серии краж молодых людей разыскивают в Петрозаводске

МВД Карелии опубликовало видео, на котором запечатлены возможные злоумышленники

Полиция вновь обратилась за помощью к жителям Петрозаводска. Стражи порядка пытаются установить личности молодых людей, запечатленных на видео.

Сперва в кадре около витрины с алкоголем появляется один молодой человек, который быстро натягивает защитную маску до носа. Следом появляется второй молодой человек, но уже без маски, что в нынешних условиях пандемии является также нарушением.  В кадр попадает, как один из них берет бутылку со спиртным и быстро прячет в карман куртки.

Полиция столицы Карелии разыскивают эту пару по подозрению в целой серии   имущественных преступлений. Всех, кто узнал молодых людей на видео, просят звонить по телефону: +7-909-572-72-12.

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новости петрозаводска
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алкоголь
МВД Карелии