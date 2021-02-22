Петрозаводчанин стал фигурантом уголовного дела из-за 41 рубля

Сотрудница сетевого магазина в столице Карелии не смогла догнать похитителя алкоголя и обратилась за помощью в полицию.

Как установили полицейские, 30-летний ранее судимый петрозаводчанин собирался сделать покупку, но на кассе у него возникла проблема с банковской картой. Тогда покупатель направился к выходу, при этом вытащив из холодильника бутылку пива стоимость 41 рубль. Затем мужчина убежал, рассказали в МВД.

В беседе с полицейскими мужчина сознался в содеянном. По факту грабежа возбудили уголовное дело. Мужчине может грозить до четырех лет лишения свободы. (фото ru.sputnik.kz)