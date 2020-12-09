Петрозаводчане стали жертвами мошенников, совершая покупки в Интернете

Двое петрозаводчан попались на простую схему мошенников, полиция начала проверку. Подробности афер раскрыли в МВД по Карелии.

Так, 35-летний горожанин нашел на популярной торговой площадке объявление о продаже костюма для рыбалки. В переписке он договорился о покупке и доставке товара из Санкт-Петербурга. Петрозаводчанин перевел 20 100 рублей, но трек-номера якобы готовой к отправке посылки не получил. Владелец костюма также перестал выходить на связь.

Другой 46-летний петрозаводчанин нашел интернет-магазин по продаже велосипедов. Одна из моделей заинтересовала его, он оставил заявку на покупку. С покупателем связался менеджер, который попросил внести предоплату за велосипед, после чего в течение недели товар доставят в Петрозаводск. Мужчина перевел 11 242 рубля на продиктованный счет, но покупку так и не получил. Телефон, по которому с ним связывался менеджер, оказался заблокирован, а сайт не работал. (фото sevkavportal.ru)