Девушка лишилась денег после общения с родственником в соцсети

В Петрозаводске девушка перевела деньги аферисту, который выдал себя за ее родственника. Жертвой обмана стала 29-летняя петрозаводчанка.

В соцсети она получила сообщение от двоюродного брата, который попросил срочно перевести 14 тысяч рублей. Деньги он обещал вернуть на следующий день, рассказали в полиции.

Девушка откликнулась на просьбу, поскольку родственник ранее ее также выручал. Получив изображение с номером банковской карты на имя родственника, она перевела деньги. Спустя какое-то время родственник написал снова. На этот раз он просил перевести ему еще 16 500 рублей для погашения кредита. Но на этот раз жительница Карелии поняла, что общается с посторонним, так как у ее брата нет обязательств перед банком. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.