Жителя Карелии осудят за покушение на сбыт наркотиков

25-летний сегежанин предстанет перед судом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков.

Как предполагают следователи, обвиняемый вместе со своим знакомым договорились сбывать в Сегеже через Интернет наркотики, делая «закладки» в подъездах домов.

Обвиняемый передал часть партии наркотиков своему знакомому, который сделал «закладку». Но тайник был обнаружен, а зелье изъято, сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело в отношении молодого человека рассмотрит Сегежский городской суд.