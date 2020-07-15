15 июля 2020, 14:09
Жителя Карелии осудят за покушение на сбыт наркотиков
В прокуратуре посчитали, что молодой человек вместе с приятелем договорились незаконно сбывать наркотики путем «закладок»
25-летний сегежанин предстанет перед судом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Как предполагают следователи, обвиняемый вместе со своим знакомым договорились сбывать в Сегеже через Интернет наркотики, делая «закладки» в подъездах домов.
Обвиняемый передал часть партии наркотиков своему знакомому, который сделал «закладку». Но тайник был обнаружен, а зелье изъято, сообщили в прокуратуре.
Уголовное дело в отношении молодого человека рассмотрит Сегежский городской суд.