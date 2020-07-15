В Карелии пенсионерка лишилась денег при попытке застраховать кэшбэк

Дистанционные мошенники обманули двух жительниц Карелии. Стражи порядка проводят проверки. Подробности рассказала полиция Прионежского района.

В первом случае жертвой обмана стала 34-летняя женщина, которая заинтересовалась продажей бассейна. В ходе переписки жительница Прионежья договорилась о скидке в 500 рублей. В итоге женщина перевела продавцу 5500 рублей и приложила скриншот онлайн-оплаты. Как только продавец получила перевод, общение прервалось. Обманутая покупательница списалась с продавцом бассейна уже под другим именем и узнала, что товар все еще никем не приобретен. Тогда-то женщина поняла, что ее обманули.

Другой жертвой стала 64-летняя дачница из Петрозаводска. Неизвестный, представившийся работником банка, предложил ей застраховать от сгорания накопившийся кэшбэк в сумме 12 400 рублей. Пенсионерка отказалась и прервала беседу. Но тут ей перезвонил некий Артем, представившийся сотрудником коммерческой службы банка, и сказал, что ее кэшбэк пытаются списать злоумышленники.

Собеседник убедил женщину, что не мошенник. Он рассказал, что деньги женщины находятся в «отстойнике» и их нужно заморозить. Пенсионерка сначала думала, что общается с мошенником, но Артем убедил ее, что он реальный банковский работник, и дачница стала выполнять его указания. Женщина диктовала коды из смс и в итоге лишилась сначала 16 400 рублей, а затем 19 тысяч рублей. Петрозаводчанка насторожилась и отключилась, решив позвонить в банк по номеру, указанному на обороте карты. После того, как в банке ей подтвердили списание денег, пенсионерка заявила в полицию.