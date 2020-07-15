15 июля 2020, 13:47
Происшествия

В Карелии пенсионерка лишилась денег при попытке застраховать кэшбэк

Полиция Прионежского района проводит проверку по двум фактам мошенничества

Дистанционные мошенники обманули двух жительниц Карелии. Стражи порядка проводят проверки. Подробности рассказала полиция Прионежского района.

В первом случае жертвой обмана стала 34-летняя женщина, которая заинтересовалась продажей бассейна. В ходе переписки жительница Прионежья договорилась о скидке в 500 рублей. В итоге женщина перевела продавцу 5500 рублей и приложила скриншот онлайн-оплаты. Как только продавец получила перевод, общение прервалось. Обманутая покупательница списалась с продавцом бассейна уже под другим именем и узнала, что товар все еще никем не приобретен. Тогда-то женщина поняла, что ее обманули.

Другой жертвой стала 64-летняя дачница из Петрозаводска. Неизвестный, представившийся работником банка, предложил ей застраховать от сгорания накопившийся кэшбэк в сумме 12 400 рублей. Пенсионерка отказалась и прервала беседу. Но тут ей перезвонил некий Артем, представившийся сотрудником коммерческой службы банка, и сказал, что ее кэшбэк пытаются списать злоумышленники.

Собеседник убедил женщину, что не мошенник. Он рассказал, что деньги женщины находятся в «отстойнике» и их нужно заморозить. Пенсионерка сначала думала, что общается с мошенником, но Артем убедил ее, что он реальный банковский работник, и дачница стала выполнять его указания. Женщина диктовала коды из смс и в итоге лишилась сначала 16 400 рублей, а затем 19 тысяч рублей. Петрозаводчанка насторожилась и отключилась, решив позвонить в банк по номеру, указанному на обороте карты. После того, как в банке ей подтвердили списание денег, пенсионерка заявила в полицию.

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Полиция
новости Карелии
Прионежский район
кэшбэк
бассейн
финансы
мошенник
мошенничество
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