Жительница Карелии попалась на удочку мошенников, хоть и знала о них

Очередной жертвой дистанционных мошенников в республике стала 71-летняя жительница Прионежья. Женщина лишилась 45 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Пенсионерка рассказала, что буквально накануне потери накоплений видела по телевизору сюжет про мошенников, но когда позвонили именно ей, женщина растерялась. Собеседник представился сотрудником банка и убедил жительницу Карелии назвать ему данные карты и трехзначный код. После этого деньги с ее счета и исчезли.

Женщина поняла, как с ее карточки списали деньги, только после разговора с внучкой. Далее пенсионерка обратилась в полицию. Старжи порядка проводят проверку по факту происшествия.