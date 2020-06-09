Пьяный водитель разъезжал на иномарке по Кондопоге

Сегодня утром, в 07:25, на третьем километре Петрозаводского шоссе был остановлен автомобиль «Опель Астра».

Оказалось, что водитель, 1985 года рождения, управлял иномаркой в состоянии алкогольного опьянения.

По сообщению дорожной полиции, в отношении водителя был составлен административный материал. Автомобилисту предстоит оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и лишиться прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Фото: Госавтоинспекция Карелии