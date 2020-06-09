09 июня 2020, 12:33
Житель Карелии решился на кражу лодки из неприязни к ее владельцу
Подозреваемый в краже вернул на место похищенное, когда узнал, что за расследование взялась полиция
54-летний житель Кемского района обратился в полицию за помощью, после того как не смог самостоятельно найти лодку и лодочный мотор, которые он оставил на берегу залива Белого моря. Ущерб от пропажи был оценен почти в 21 тысячу рублей.
Вскоре у стражей порядка появился подозреваемый. 30-летний житель Кеми рассказал, что погрузил в свою машину чужую лодку, которую затем спрятал в гараже.
Со слов подозреваемого, он знал владельца лодки, но «посчитал возможным совершить хищение, так как испытывал неприязнь» к нему, рассказали в МВД. Со слов подозреваемого, таким способом он якобы намеревался проучить мужчину. А когда узнал о заявлении в полицию, то тайно вернул похищенное на место. Тем не менее полицейские возбудили уголовное дело.