Житель Карелии решился на кражу лодки из неприязни к ее владельцу

54-летний житель Кемского района обратился в полицию за помощью, после того как не смог самостоятельно найти лодку и лодочный мотор, которые он оставил на берегу залива Белого моря. Ущерб от пропажи был оценен почти в 21 тысячу рублей.

Вскоре у стражей порядка появился подозреваемый. 30-летний житель Кеми рассказал, что погрузил в свою машину чужую лодку, которую затем спрятал в гараже.

Со слов подозреваемого, он знал владельца лодки, но «посчитал возможным совершить хищение, так как испытывал неприязнь» к нему, рассказали в МВД. Со слов подозреваемого, таким способом он якобы намеревался проучить мужчину. А когда узнал о заявлении в полицию, то тайно вернул похищенное на место. Тем не менее полицейские возбудили уголовное дело.