Петрозаводчанин лишился 182 тысяч в попытке обезопасить сбережения

Дистанционные мошенники обманули еще четверых жителей Карелии. Подробности рассказали в МВД.

На удочку аферистов попался 78-летний петрозаводчанин. Лжебанкир убедил мужчину перевести на безопасные счета 182 тысячи рублей. Эти деньги мужчина откладывал на лечение. Пенсионер обналичил всю сумму, выполнил две операции по переводу и лишь спустя время понял, что его обманули.

На еще один звонок неизвестных ответил 69-летний житель Петрозаводска. Лжесотрудник банка заверил, что сбережения находятся под угрозой и попросил назвать реквизиты карты. Мужчина озвучил код из смс-сообщения, после чего лишился 17 тысяч рублей.

66-летний житель Прионежского района лишился 7575 рублей, а 67-летняя жительница Пряжи – 6 000 рублей. Полиция организовала проверки по заявлениям потерпевших. (фото Валерий Матыцин, rg.ru)