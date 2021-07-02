Трех человек эвакуировали из многоэтажки во время пожара

Накануне днем в Медвежьегорске случился пожар в квартире пятиэтажного дома на улице Горького. Сообщение о возгорании поступило на пульт Единой службы спасения-01 города 1 июля в 13:34.

Не прошло и трех минут, как пожарные расчеты уже были на месте происшествия. Проведя боевое развертывание, они приступили к тушению. В течение пяти минут распространение огня было остановлено, затем пожар был ликвидирован полностью.

Огонь повредил мебель на кухне на площади четыре квадратных метра. В ходе тушения, из опасной зоны задымления без средств индивидуальной защиты органов дыхания, было эвакуировано три человека. Специалисты устанавливают причину возгорания. (фото tulapressa.ru)